Efficienza energetica, accordo Ue

Accordo Ue sull’efficienza energetica. Prevista la riduzione del consumo energetico finale di almeno l’11,7% nel 2030, rispetto alle previsioni formulate nel 2020. Per la prima volta, scrive la Commissione nel suo comunicato stampa, “al principio dell’efficienza energetica viene conferita forza giuridica con un chiaro obbligo per i paesi dell’Ue di prendere in considerazione l’efficienza energetica nelle decisioni politiche, di pianificazione e di investimento importanti nel settore energetico e oltre”.