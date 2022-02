Egitto, l'amico di Zaki: "Deluso da rinvio udienza, sostenerlo ora più che mai"

"Oggi il mio cuore è con Patrick Zaki in Egitto. Mi auguro che questo capitolo triste e doloroso della sua vita finisca con la sua libertà. Non vedo l'ora di riabbracciare Patrick e festeggiare con lui quando tornerà in Italia". Così Rafael Garrido Alvarez, amico prima di tutto ma anche ex compagno di studi di Patrick Zaki, commenta con l'Adnkronos il rinvio al 6 aprile del processo che vede imputato lo studente egiziano dell'Università Alma Mater di Bologna.

"Leggere che l'udienza è stata rimandata mi delude perché dopo la sua liberazione avevo molta speranza. Continuo a sostenere Patrick che ora più che mai ha bisogno di noi", aggiunge.