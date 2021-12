Ma non è libero dalle accuse, processo a febbraio 2022

Dopo 22 mesi di carcere preventivo, Patrick Zaki è stato finalmente liberato. Lo studente ha potuto così riabbracciare la famiglia all'estero della prigione di Mansura, in Egitto. Zaki non è però libero dalle accuse a suo carico, dalle quali si dovrà difendere in tribunale, con la prima udienza del processo fissata nel febbraio 2022.