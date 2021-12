Egitto, Patrick Zaki scarcerato ma non assolto

Patrick Zaki sarà scarcerato. Lo studente egiziano dell'Università di Bologna, come confermato ad Aki Adnkronos International dalla ong Eipr, non è stato assolto nel processo a suo carico in Egitto ma sarà libero fino alla prossima udienza prevista l'1 febbraio. La decisione è stata presa al termine dell'udienza che si è tenuta oggi al tribunale di al-Mansoura.



La scarcerazione di Patrick Zaki "è una bella notizia. Da presidente del Consiglio ho seguito sia il caso Regeni che il caso Zaki. E' una notizia parzialmente buona, speriamo ne seguiranno altre", ha commentato a 'L'aria che tira' su La7 il leader M5S Giuseppe Conte.