Eicma 2022 lo spettacolo continua all'insegna dell'innovazione: focus sulle start up

Eicma si conferma una manifestazione aperta al futuro. Alla 79^ Edizione dell’Esposizione internazionale delle due ruote, spazio alle giovani realtà imprenditoriali. Grazie alla collaborazione e al supporto dell’Ice, l’Agenzia per la promozione all’estero e all’internazionalizzazione delle imprese italiane, il più importante appuntamento per l’industria del settore offre tra le proposte di visita anche un’area interamente dedicata alla start up. Oltre alla grande proposta di innovazione presente negli stand dei grandi costruttori, si aggiunge un’altra finestra sul futuro del settore delle due ruote e della sua filiera ricca di novità e contenuti.

Si va dagli accessori ai mezzi di trasporto, come il primo e-scooter ultraportatile di Linkable, le motociclette elettriche Tomahawk, l’innovativo monopattino a tre ruote To.Tem, la moto fuoristrada elettrica di City Coco Italia, i pacchi batterie di piccole dimensioni ideati da Liber, fino al casco intelligente targato Safeway Helmets. Infine, la start up Batoo propone il primo servizio di quotazione ufficiale dell’usato per il settore E-bike. L’area Start Up, posizionata all’interno del padiglione 9, si un’opportunità di visibilità concreta per le realtà nascenti, che permette alle giovani imprese di avere le stesse opportunità dei marchi più longevi e di salire su un importato palcoscenico di un’edizione che sta avendo un grande successo per la presenza di pubblico, media e operatori.

“Il settore della mobilità – ha sottolineato il presidente di Eicma spa Pietro Meda, è oggi uno degli ambiti dove si concentrano sfide importanti e tutto quello che sta succedendo a livello di innovazione. In questa area è quindi possibile condurre un’esperienza di visita all’insegna della creatività e della capacità dei giovani imprenditori di dare risposte e interpretare i cambiamenti. Questo spazio, con una formula espositiva ormai consolidata negli ultimi anni, rappresenta la scommessa di Eicma e di Ice sui giovani, un luogo esclusivo dove gli startupper presentano al grande pubblico idee, soluzioni e prototipi, ma anche un momento essenziale per sviluppare opportunità di business e relazioni con gli operatori, i media e le istituzioni”.