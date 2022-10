Eicma lancia collezione inaugurale di Nft

Alla vigilia dell’apertura della sua 79ma Edizione, Eicma lancia sulle pagine social della manifestazione la prima delle undici rarità digitali che compongono la collezione inaugurale dei non-fungible token (Nft) Eicma's Road. L’Esposizione internazionale delle due ruote fa così il suo ingresso ufficiale nel Web 3.0 e lo fa proponendo un viaggio attraverso la sua storia centenaria. NFT numero uno rappresenta infatti l’evoluzione animata del logo della kermesse milanese, mentre gli altri dieci, che saranno rilasciati gradualmente nei prossimi giorni, riprodurranno una selezione tra le locandine più significative di Eicma, dal 1914 ai giorni nostri. Un percorso che affonda quindi nelle radici di Eicma e la proietta nel futuro del web con un racconto innovativo della storia a due ruote dell’Esposizione e dell’Italia.

La scoperta dell’intera collezione di Nft non si esaurirà tuttavia in rete, ma continuerà durante i giorni di Eicma, dal 10 al 13 novembre prossimi, con una coinvolgente caccia al tesoro fisica riservata ai visitatori sull’intero perimetro espositivo della manifestazione tra i padiglioni di Fiera Milano a Rho: dal virtuale al reale. Il presidente di Eicma S.p.A. Pietro Meda, commentando la pubblicazione del primo Nft di Eicma ha sottolineato: "È nel nostro temperamento l’inquietudine di non adagiarsi mai sulla leadership conquistata e di guardare sempre avanti, cercando di coinvolgere e ingaggiare anche i più giovani e non solo. Da qui l’idea di approcciare il web della proprietà. Iniziamo con attenzione e gradualità, contribuendo alla divulgazione della tecnologia blockchain, per entrare in questo macro-ecosistema in modo intelligente e dare in prospettiva anche nuove opportunità di sviluppo a Eicma stessa e, soprattutto, ai nostri espositori e all’industria di riferimento".

Nel frattempo, continuano i preparativi di quella che, con oltre 1300 marchi da 43 nazioni, si annuncia come un’edizione attesa dalle centinaia di migliaia di appassionati che ad Eicma trovano le ultime novità dell’industria delle due ruote e lo spettacolo offerto nelle aree esterne del quartiere espositivo. L'appuntamento è dall’8 al 13 novembre prossimi. La prima giornata sarà dedicata in esclusiva alla stampa, mentre quella del 9 agli operatori e alla stampa. Dal 10 al 13 novembre Eicma accoglierà invece il grande pubblico, coinvolto quest’anno, per la prima volta, anche nella scoperta degli Nft dell’Eicma's Road Collection.