Dopo sette anni sta per tornare El Nino, il fenomeno atmosferico di riscaldamento del Pacifico tropicale centrale e orientale che provoca in varie parti del mondo un'impennata delle temperature con un caldo record. Lo annuncia l'Organizzazione meteorologica internazionale Wmo in una nota, in cui chiede "ai governi del mondo di prepararsi per limitare gli impatti sulla nostra salute, gli ecosistemi e le economie".