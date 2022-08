El Salvador non abbandona le vittime del crollo delle cripto

Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha annunciato misure di sostegno a tutte le lending company che hanno investito in Bitcoin e che, a causa della depressione del mercato cripto, si trovano ora in grande difficoltà. Bukele è entrato nella storia per aver adottato il BTC come valuta di stato in coabitazione con il dollaro: con questa misura El Salvador ha attirato appassionati, investitori e miner, ma ha dovuto anche affrontare una lotta contro un’inflazione galoppante ed un debito pubblico di proporzioni stratosferiche.