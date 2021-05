Electronic Dance Music, esce il nuovo singolo di Vincent Arena

Sarà disponibile in rotazione radiofonica a partire da venerdì 14 maggio “Sweet dreams”, il nuovo brano di uno dei fenomeni della scena Edm (Electronic Dance Music) nel mondo; lui si chiama Vincent Arena e per gli “addetti ai lavori” è tutt’altro che un nome nuovo dopo i successi ottenuti con i singoli “Blind” e “Can u hear me now” su Spotify e YouTube Music.

"Vincent Arena non ha nulla da invidiare alle grandi star internazionali che suonano negli eventi più prestigiosi del mondo ed è senza dubbio uno di quegli artisti che nel corso dei prossimi anni si imporranno sulla scena mondiale. essendo già, di fatto, uno dei cento artisti italiani più ascoltati negli Usa", sostiene Giulio Borgognoni, noto esperto di comunicazione, che probabilmente si occuperà del management di Vincent.

Sweet Dreams è un brano che ci riportata indietro nel tempo, in uno dei periodi più floridi e spensierati del secolo scorso e, più precisamente, negli anni 90; un brano che farà sognare le nuove generazioni e che regalerà un po di entusiastica malinconia a chi, non più adolescente, ricorderà i suoi vent’anni passati a ballare proprio sulle note di questo pezzo meraviglioso che ha fatto storia e che continuerà a farla ora rimixato magistralmente da questo artista incredibile. "Spero che questo mio pezzo possa aiutare qualcuno a passare un estate un po più spensierata magari dimenticando, per quanto possibile, almeno per un attimo, i periodi difficili che abbiamo vissuto nell’ultimo anno", ha dichiarato, sornione e sorridente come al solito, Vincent Arena che è stato accompagnato in questa sua ultima fatica da Ludovique, artista e songwriter italiana, che con la sua voce particolare ha reso il brano ancor più unico.