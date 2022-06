Martina Patti ha confessato dopo un lungo interrogatorio di aver ucciso la figlia Elena Del Pozzo, trovata morta nelle campagne di Mascalucia, in provincia di Catania. Prima ha preso la bimba all'asilo, poi l'omicidio in casa utilizzando un coltello e dei sacchi neri per nascondere il corpo nella terra. Alla base del gesto potrebbe esserci una forma di gelosia nei confronti dell'ex compagno.