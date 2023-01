Elena Marangoni, Ceo di Ims, esprime la propria soddisfazione in merito alla visita ispettiva di Aifa

A seguito di una visita ispettiva durata 3 giorni, IMS - azienda che lavora nel campo delle micronizzazioni per il settore farmaceutico da quasi 50 anni – esprime ottimismo per la possibilità di ottenere per la nona volta la certificazione GMP

Milano, 3 gennaio 2023 - La qualità è essenziale, soprattutto quando si applica ad aziende che operano nel campo farmaceutico e che riguardano la salute di tutti i cittadini.

Se riuscire ad ottenere una certificazione di qualità è un passo importante per qualsiasi azienda – a maggior ragione per un’azienda che lavora nel settore farmaceutico, riuscire a mantenere la certificazione nel corso del tempo, coinvolgendo tutte le persone che lavorano all’interno dell’azienda, diventa ancora più importante e motivo di orgoglio.

Per questo motivo IMS, azienda che lavora nel campo della micronizzazione per aziende farmaceutiche fin dal 1973, esprime la sua soddisfazione a seguito della visita ispettiva di AIFA, l’Agenzia Italiana del Farmaco, per ottenere nuovamente la Certificazione GMP (Good Manufacturing Practice).

È un percorso lungo, iniziato nel giugno 1999 con l’ottenimento della prima certificazione GMP, mantenuto nel corso del tempo e che ha permesso di ottenere la stessa Certificazione per ben 8 volte sino ad oggi.

La certificazione GMP ha tra gli obiettivi anche quello di assicurare che i processi di produzione “…siano appropriati e che non mettano i pazienti a rischio a causa di inadeguatezze nel campi della sicurezza, della qualità e dell’efficacia…”

L’importanza del coinvolgimento di tutte le persone dell’azienda è espressa nelle parole della CEO di IMS, Elena Marangoni: “Sono orgogliosa del team, perché è evidente il senso di responsabilità da parte di tutti per raggiungere buoni risultati come quello ottenuto oggi a seguito della visita ispettiva di AIFA.L’ultima ispezione appena conclusasi ha confermato l’alto livello qualitativo del lavoro svolto da IMS e l’entusiasmo dell’intero Team per il raggiungimento degli obiettivi aziendali nell’ottica del continuo miglioramento”.

Contatti: n.corneli@imsmicron.it