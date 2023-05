Elena Mirò e Cesvi lanciano corso sartoria per ragazze di Philippi

Continua collaborazione per supportare la Casa del Sorriso in Sudafrica che accoglie donne e bambini vittime di sfruttamento

Prosegue il progetto di Elena Mirò e Cesvi con l’obiettivo di costruire un futuro diverso per le donne che vivono nella bidonville di Philippi a Città del Capo, in Sudafrica. Qui migliaia di donne, molte di loro madri giovanissime, sono lasciate sole ai margini della società e spesso subiscono violenze inaccettabili dai loro mariti e compagni. Senza denaro, lavoro e opportunità, ferite e scoraggiate, non hanno quasi mai la forza di fuggire, perdendo a poco a poco la voglia di vivere. Il secondo capitolo di #TheSmileOfWomen rende ancora più concreto l’impegno avviato lo scorso anno con il sostegno della Casa del Sorriso, attraverso un obiettivo molto chiaro: offrire una formazione dedicata perché ogni donna possa realizzare i propri sogni.

Oltre all’impegno economico Elena Mirò, grazie a Cesvi, mette quindi a disposizione delle ragazze anche il proprio savoir-faire attraverso la realizzazione di un corso professionale di sartoria. Il corso, prevede attività di taglio e cucito per realizzare non solo capi semplici, ma anche lavorazioni più complesse, apprese attraverso video tutorial realizzati dal team dell’Atelier di Elena Mirò. Le ragazze coinvolte vengono anche istruite con nozioni in ambito contabile, finanziario e informatico per sviluppare skill e poter aprire una piccola attività in proprio. Per questo a fine corso riceveranno anche una macchina da cucire e il sostegno finanziario per cominciare il proprio progetto. Il team di Elena Mirò concluderà il corso con una sessione di confronto 'a distanza' con le ragazze, per rispondere alle loro domande e definire gli ultimi dettagli dei lavori.

“Abbiamo scelto di partecipare attivamente a questa seconda fase della collaborazione con Cesvi per dare ancora più concretezza al progetto e favorire l’emancipazione delle donne, perché crediamo che il nostro know how sia molto più di un valore" commenta Fabio Assecondi, business unit director di Elena Mirò. La collaborazione con Cesvi, iniziata a ottobre 2022 ha consentito di offrire cure e aiuto a donne e bambini, che hanno usufruito dei diversi servizi erogati da Cesvi nella Casa del Sorriso di Philippi. La struttura ha accolto 58 donne residenti e spesso anche bambini, che in parte sono stati ospitati dalla Casa, in parte sono stati seguiti attraverso attività dedicate, ma non residenziali.

Il progetto finanziato da Elena Mirò nel suo complesso ha portato avanti anche corsi, workshop e iniziative rivolte alle donne e alle loro famiglie che non risiedono nella Casa Protetta, ma che abitano la bidonville di Philippi, consentendo nel corso del 2022 di offrire cure e aiuto ad un totale di 496 persone. Inoltre sono state effettuate diverse attività di sensibilizzazione contro la violenza e campagne mediatiche educative per l’intera comunità locale. Tali iniziative hanno raggiunto attraverso eventi, incontri, radio, giornali, petizioni, social media circa 8.400 persone.