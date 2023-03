Elettronica Italia Service azienda leader per la realizzazione di impianti fotovoltaici aziendali

Ha sede nel Salento una azienda che nel fotovoltaico destinato alle imprese riesce a garantire l’uso di tecnologie avanzate, con grandi ritorni economici per i propri clienti

Lecce, 22 marzo 2023. Le aziende italiane, al pari di ciò che sta avvenendo in tutti i paesi più avanzati, patiscono le conseguenze del caro-energia. Un motivo in più per fare ricorso ad impianti fotovoltaici aziendali da installare a terra o su edifici e capannoni. Il tutto, utilizzando al meglio innovazioni tecnologiche che oggi rendono ancora più convenienti gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili. In questo modo, infatti, si può arrivare ad abbattere sino al 90% dei costi energetici aziendali, con benefici tangibili per i bilancia aziendali.

Un impianto fotovoltaico, però, per risultare effettivamente utile ai fini dell’abbattimento dei costi, deve essere progettato da aziende che sono all’avanguardia in questo settore e che abbiano al loro interno tutte le professionalità indispensabili per un ottenere un prodotto “chiavi in mano”. E’ il caso dell’azienda Elettronica Italia Service che ha sede nel Salento, ma che opera con successo su tutto il territorio nazionale

Un fattore da non sottovalutare quando si decide di realizzare un impianto fotovoltaico aziendale è quello del complesso iter autorizzativo da cui non si può prescindere. Ecco perché affidarsi a realtà come Elettronica Italia Service (che hanno al proprio fianco partner autorevole come l’Enel) significa poter stare tranquilli in termini di efficienza e di affidabilità.

Le aziende, ovviamente, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico hanno bisogno di fare ricorso al sistema bancario e questo richiede la predisposizione di un dettagliato “business plan” che definisca tutti gli aspetti finanziari e che renda agevole anche il ricorso alla finanza agevolata.

La realizzazione di un impianto fotovoltaico presuppone, poi, la presenza di immobili – sia che si tratti di edifici che di capannoni – con le coperture resistenti e quindi in grado di sostenere i pannelli fotovoltaici e le relative strutture. Elettronica Italia Service, comunque, anche in questo è in grado di garantire la massima assistenza al cliente, potendo disporre di un team in grado di rispondere ad ogni esigenza anche in campo edilizio.

Elettronica Italia Service, insomma, rappresenta un’eccellenza per la Puglia, in quanto è in grado di garantire efficienza, grandi competenze, innovazione tecnologica e velocità di esecuzione di impianti fotovoltaici aziendali. Una occasione da non perdere per chi vuole realizzare economie e assicurarsi uno scudo rispetto ai rischi di un ulteriore aumento incontrollato della bolletta energetica.

