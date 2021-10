Elezioni 2021: Roma al ballottaggio, Milano, Napoli e Bologna al centrosinistra

Prosegue il lungo scrutinio dei voti per l'elezione del sindaco di Roma Capitale. I dati ufficiali del Viminale, relativi allo spoglio di 737 sezioni sulle 2.603 totali, vedono in testa il candidato del centrodestra Enrico Michetti con il 30,9% seguito dal candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri con il 26,9% mentre la sindaca uscente Virginia Raggi candidata del M5s ottiene finora il 19,9% e Carlo Calenda il 18,3% dei voti.

Affluiscono al Viminale anche i dati, relativi finora a 1.044 sezioni scrutinate sulle 2.603 totali, per quanto riguarda il voto ai partiti e alle liste civiche impegnati nell'elezione del sindaco di Roma Capitale e dei consiglieri dell'Assemblea Capitolina, il Consiglio comunale del Campidoglio. I dati - influenzati dal fatto che quasi tutti i candidati sindaci presentano all'interno delle loro coalizioni liste personalizzate o liste civiche in appoggio e nel caso del candidato Carlo Calenda la sola lista con il suo nome - per quanto riguarda i principali partiti nazionali vedono finora Fratelli d'Italia al 17,8% il Partito democratico al 16,3% il Movimento 5 stelle a quota 11,5% la Lega al 6,1% e Forza Italia con il 3,6%.

A Bologna il candidato di centrosinistra Matteo Lepore raggiunge il 62,36%, seguito da Fabio Battistini (centrodestra) con il 29,26%. E' il dato parziale del Viminale in base a 159 sezioni scrutinate su 445 per le comunali a Bologna.

In base ai dati ufficiali del Viminale, quanto sono state scrutinate 536 sezioni su 2.421, è in testa per la guida della Regione Calabria il candidato del centrodestra Roberto Occhiuto con il 54,84% dei voti. La candidata del centrosinistra Amalia Bruni al 28,38%, Luigi De Magistris è al 15,27%. Praticamente identica l'affluenza al voto per le elezioni regionali in Calabria, rispetto alla precedente chiamata alle urne. I dati definitivi del Viminale danno infatti una affluenza definitiva al 44,36% contro il 44,33% precedente.