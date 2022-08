Elezioni 2022, Abi a partiti: "Pieno utilizzo risorse Pnrr obiettivo prioritario"

"Il pieno utilizzo delle risorse del Pnrr deve essere un obiettivo prioritario. Occorre quindi creare tutte le condizioni perché l’Italia usi queste risorse, rispettando i tempi concordati in Europa". E' quanto scrivono il presidente dell’Abi Antonio Patuelli e il direttore generale dell'associazione Giovanni Sabatini, in una lettera alle Commissioni parlamentari e ai partiti in vista delle prossime elezioni parlamentari del 25 giugno 2022, per contribuire alle riflessioni programmatiche utili per la XIX legislatura della Repubblica.

Secondo i vertici dell'associazione, si legge, è necessario nel nostro Paese "rimuovere i vincoli strutturali e attivare politiche economiche chiare e stabili", mentre quanto alla competitività, scrivono Patuelli e Sabatini "sono stati fatti passi avanti per recuperarla" ma, tuttavia, "la produttività, in particolare quella totale dei fattori, in Italia è ancora insoddisfacente nella comparazione internazionale". La competitività delle imprese "e la produttività possono trovare nuovo slancio attivando politiche economiche mirate, chiare, stabili, immediatamente operative e rimuovendo i vincoli strutturali alla crescita".

Inoltre, scrivono, "occorre intervenire sul debito pubblico e sulla tenuta dei conti pubblici, con un efficace contrasto dell’evasione e soprattutto rafforzando la crescita, a tal fine le risorse del Pnrr rappresentano una opportunità che non può essere mancata".