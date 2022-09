Elezioni 2022, al Pd cautela su exit tra debacle e buon risultato

Forchetta ampia tra 17 e 22% che racchiude un finale agli antipodi per la notte elettorale al Nazareno: "Aspettiamo le proiezioni"

Ecco gli exit poll delle elezioni politiche 2022. Nella forchetta tra il 17/18% e 21/22% è racchiuso un finale agli antipodi per la notte elettorale al Nazareno. La tenuta nel caso di un risultato con il 2 davanti. La debacle nel caso della forchetta al ribasso, con un esito pericolosamente vicino al peggior risultato, quello del Pd di Matteo Renzi nel 2018. In 4 punti percentuali balla il dibattito interno delle prossime settimane e mesi. E l'attuale assetto dem.

Una debacle potrebbe inevitabilmente accelerare la stagione congressuale, comunque già prevista per il 2023 da Statuto. Al Nazareno, dove è arrivato il segretario Enrico Letta, nessun commento per ora. Con il segretario c'è tutto lo stato maggiore. Capigruppo e dirigenti. Manca Andrea Orlando che sta seguendo lo spoglio nella sua Liguria. L'invito che arriva è quello alla cautela. Si tratta di exit poll, troppe volte imprecisi rispetto ai dai dati veri. "Aspettiamo le proiezioni", la parola d'ordine in una notte che si prospetta lunga.