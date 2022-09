Elezioni 2022, Boschi: "Gli sconfitti sono Letta e Salvini"

"Come Italia Viva e Azione siamo molto soddisfatti, il vero errore l’hanno fatto Letta e il Pd"

"Come Italia Viva e Azione siamo molto soddisfatti, mi pare che gli sconfitti siano Letta e Salvini questa volta". Lo afferma la capogruppo di Italia Viva alla Camera Maria Elena Boschi in collegamento con 'Porta a Porta' di Bruno Vespa dal comitato elettorale del Terzo Polo.

Sul risultato di Giorgia Meloni, Boschi commenta: "La Meloni ha fatto un buon risultato, adesso vedremo i dati finali quali saranno, se ci saranno i numeri per governare per il centrodestra. La notte è lunga, sicuramente il risultato è andato a scapito di Salvini, che sta andando molto male, e del centrosinistra, dove stando ai dati sta andando molto male il Pd".

"La prudenza è d’obbligo - sottolinea - ma i nostri rappresentanti di lista ci stanno mandando i primi dati veri e devo dire che sono molto positivi. A Milano ad esempio siamo in tutti i seggi che ci stanno arrivando tra il 15 e il 35%, addirittura in molti seggi siamo il primo partito a Milano, siamo tra il 15 e il 20% a Firenze, stiamo andando molto bene con la doppia cifra a Roma che è la Capitale d'Italia".

"Qualche tempo fa - aggiunge Boschi - qualcuno diceva che Renzi e Italia Viva facevano perdere voti, in realtà dove Renzi è capolista a Milano e in Toscana siamo sulla doppia cifra e stiamo andando molto bene".

La scelta del Terzo Polo? "Sono più che convinta che sia la scelta giusta dati alla mano. I cittadini stanno premiando la scelta del Terzo Polo che è nato un mese e mezzo fa quindi siamo la novità di questa campagna elettorale".

"Abbiamo seminato bene, perché è soltanto l'inizio del progetto", aggiunge Boschi, e "come debutto non possiamo che essere soddisfatti visti i primi dati reali che stanno arrivando dalle varie città".

Per la capogruppo di Italia Viva alla Camera "il vero errore l’hanno fatto Letta e il Pd quando non hanno voluto in qualche modo pensare di fare un accordo con noi dicendo che facevamo perdere voti, si vede invece che i voti siamo capaci di prenderli eccome".