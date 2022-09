"Non eletto? Contento, avevo deciso di non candidarmi"

"Il popolo del Nord esprime un messaggio chiaro ed inequivocabile che non può non essere ascoltato". Così Umberto Bossi all'AdnKronos, dopo il voto di domenica scorsa. "Sono contento poiché avevo deciso di non candidarmi. Mi hanno pregato e solo per il rispetto verso la militanza ho accettato", ha sottolineato, dopo il voto che ha sancito l'addio del Senatur al Parlamento dopo 35 anni.