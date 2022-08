Elezioni 2022, Calenda a Letta: "No a campagna su vaccini, ritirala"

Il leader di Azione: "Divide i cittadini tra buoni e cattivi, anche noi, Conte e FI siamo pro vax, arrogante pensare che tutto ciò che non è Pd sia il male"

"Enrico, questa è una campagna stupida. Noi siamo provax quanto voi. E così ad esempio Forza Italia e Conte. È arrogante pensare che tutto ciò che non è Pd sia il male. Ma c’è di più, è una campagna che ha l'obiettivo di dividere i cittadini tra buoni e cattivi. Ritirala se puoi". Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda, condividendo la foto del manifesto della campagna Dem in cui la scelta proposta è tra 'no vax' (la zona grigia) e 'scienza e vaccini' su fondo rosso su cui il Pd mette il simbolo.