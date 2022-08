Elezioni 2022, Calenda contro Letta: "Enrico, non raccontare balle" - Video

"Enrico, non raccontare balle. Sapevi esattamente cosa sarebbe accaduto". Così il leader di Azione, Carlo Calenda, in un video postato su Twitter all'indomani della rottura con il Pd in vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022. "Basta. Basta con questa politica dove nulla cambia: Meloni al posto di Salvini; Bonelli e Fratoianni al posto di Bertinotti e Pecoraro Scanio - scrive nel post che accompagna il filmato - Vi proporremo una politica netta, chiara e trasparente per fare le cose che servono alla Nazione. Il resto è nelle vostre mani.