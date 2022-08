Elezioni 2022, Calenda: "Da Letta mi aspettavo di più, mi scuso con Paese" - Video

"Non c'è nessuna animosità, nessuna condanna per quello che ha fatto"

"Voglio dire a Letta che c'è delusione per una scelta che potevamo fare, non c'è nessuna animosità, nessuna condanna per quello che ha fatto. Ha fatto quello che hanno fatto tutti i leader del partito democratico prima di lui, solo mi aspettavo un pochino di più". Così il segretario di Azione Carlo Calenda a Mezz'ora in più su Rai3.

"Mi scuso con gli italiani per aver tenuto appeso il paese su una cosa che in fondo è molto piccola ma per noi è molto grande", ha poi aggiunto.