"Abbiamo scritto che il candidato premier lo decideremo insieme, non c'è un meccanismo automatico, ma la speranza che possa rimanere Mario Draghi accomuna sia me che Enrico Letta". Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, ai microfoni di Sky TG24, dopo l'accordo con Enrico Letta, segretario del Pd, in vista delle elezioni politiche 2022 del 25 settembre.