Elezioni 2022, Calenda: "Renzi? Non siamo amici ma unici a fare politica"

"Con Renzi ho avuto un rapporto molto difficile, non ho condiviso alcune sue scelte, spesso sono stato oggetto di attacchi. Ma siamo rimasti gli unici a sostenere l'agenda Draghi e lui ha fatto un passo indietro, un gesto di grande generosità, lasciandomi leader della coalizione. Non è che siamo amici, ma la politica non la fai con gli amici ma con quelli che condividono quello che dici e gli unici a dire che bisogna andare avanti con l'agenda Draghi siamo noi". Lo ha detto Carlo Calenda a L'aria che tira, su La7.