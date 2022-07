Elezioni 2022, Calenda: "Se Draghi non è disponibile mi candido io premier"

"Spiegheremo come intendo governare questo Paese"

"Se domani Draghi dicesse che non è disponibile allora mi candiderei io. Spiegheremo come intendo governare questo Paese". Lo ha detto Carlo Calenda a SkyTg24.

"Non faremo coalizioni politiche con programmi e leadership comuni con tutto il centrosinistra. Cosa che la legge elettorale non prevede - ha scritto Calenda su Twitter - Stiamo valutando l’opzione di andare indipendenti dai poli e quella di fare accordo per salvare uninominali mantenendo la nostra leadership e il nostro programma".