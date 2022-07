Elezioni 2022, Casalino: "Mia candidatura? Ancora nulla di deciso

"In queste ore leggo numerose ricostruzioni su liste e presunte candidature del M5S per le prossime elezioni politiche. Anche il mio nome viene tirato in ballo, ma come spesso accade senza che vi sia attualmente una qualsiasi attinenza con la realtà". Lo afferma in una nota Rocco Casalino, precisando che "nulla è stato ancora deciso sul tema".

Insomma per lo spin doctor di Giuseppe Conte "ogni ricostruzione che circola in queste ore è da intendersi come priva di fondamento e quindi totalmente inventata. Mi duole osservare - conclude Casalino - che solo pochi giorni fa sono stato fatto nuovamente oggetto di ricostruzioni viziate", conclude Casalino.