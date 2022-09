Elezioni 2022, Casellati: "Puntare su bellezza e risorse Basilicata"

Girandola di incontri e appuntamenti in Basilicata per la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, candidata nella regione lucana. Ieri tappe a Potenza e nell'area sud (Matera, Lauria, Lagonegro). Oggi Casellati ha tenuto incontri a Scanzano Jonico, dove ha visitato un grande stabilimento ortofrutticolo, e a Matera dove ha fatto tappa in una giovane azienda di servizi innovativi e ha incontrato anche l'ex sindaco di Matera e già componente del Consiglio superiore della magistratura, Emilio Nicola Buccico.

Proprio nella città dei Sassi, stasera, alle ore 19.30, al cinema comunale ''Guerrieri'' terrà il comizio conclusivo per la sua campagna elettorale in provincia di Matera, insieme al presidente della Regione Vito Bardi, al sottosegretario Giuseppe Moles che è coordinatore di Forza Italia in Basilicata e ai capilista di Forza Italia nei collegi plurinominali di Camera, il deputato uscente Michele Casino, e Senato, il capogruppo in Consiglio regionale Francesco Piro. Puntare sulla bellezza della Basilicata e sulle sue risorse tanto da essere definita il ''Texas d'Europa'', potenziare le infrastrutture per fare uscire la regione dall'isolamento e valorizzare le vocazioni economiche del territorio: questi i punti cardine degli appuntamenti che Casellati sta tenendo in Basilicata e in cui ha ribadito la sua ferma volontà di tornare anche dopo la campagna elettorale per affrontare queste sfide insieme ai lucani. Domani Casellati chiuderà la sua campagna elettorale in Basilicata a Potenza.