Elezioni 2022, Cirinnà: "Divisione dei registri per maschi e femmine va superata"

La divisione dei registri elettorali tra uomini e donne va superata. E' la riflessione di Monica Cirinnà, candidata del Pd, dopo il voto espresso per le elezioni 2022. "Ho votato! E ho portato con me una dichiarazione scritta con la quale ho chiesto di mettere a verbale che la divisione dei registri elettorali per maschi e femmine va superata. È un ostacolo all'esercizio del voto delle persone trans e non binarie che, in questo modo, sono costrette a fare coming out", scrive Cirinnà su Facebook. La senatrice è candidata al Senato nel collegio Lazio 1 - U04 per il centrosinistra.

"Si potrebbero, invece, dividere elettrici ed elettori in ordine alfabetico in base al cognome. Come succede altrove. Nessuno dovrebbe sentirsi discriminato, mai. Soprattutto quando esercita un diritto fondamentale come votare. Potete farlo anche voi, se volete. Buon voto a tutte e tutti", conclude il post.

"Come si può vedere dalla foto i libretti per le registrazioni, fatti dal Ministero degli Interni, sono divisi in uomini e donne, a differenza delle elezioni di giugno in cui abbiamo evidenziato che erano anche in rosa e blu, questa volta li hanno fatti bianchi, ma le liste sono sempre divise per genere. Pertanto, l’attuale accesso ai seggi elettorali non tiene conto della complessità delle persone transgender. Migliaia di persone aventi diritto al voto in questo momento in Italia non sono in possesso di documenti conformi alla propria identità", dice sullo stesso tema Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay.