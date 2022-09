Elezioni 2022, Conte: "M5S terza forza politica, faremo opposizione intransigente"

"Abbiamo ribaltato le proiezioni e siamo la terza forza politica del Paese, la prima al Sud. I cittadini hanno scelto Fdi, è giusto che il centrodestra governi. Noi saremo all'opposizione con coraggio e determinazione". Così il leader le Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte commenta a tarda notte i risultati elettorali.



"Il Pd si assuma le sue responsabilità - dice non risparmiando una stoccata ai Dem - il centrodestra ha vinto". E avverte: "Noi saremo l'avamposto per la realizzazione di un'agenda progressista, un progetto di Paese che mira all'inclusione sociale e una transizione ecologica vera e non finta. Da questo punto di vista vedremo se il Pd ci verrà dietro sulle battaglie da fare all'opposizione, ma senza nessun cartello o coalizione". 



Quanto a Di Maio, sconfitto a Napoli e fuori dal Parlamento, il leader 5 Stelle non infierisce: "Preferisco ricordare le battaglie fatte insieme", chiosa con eleganza.