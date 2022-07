Elezioni 2022, Conte: "Serietà e coraggio, come con la pandemia"

"Serietà, responsabilità e coraggio per cambiare. Come quando abbiamo governato il Paese nel momento più difficile. Con chi non conta, per chi non ha voce". Lo scrive su Twitter il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Che poi, in un dichiarazione-appello video, aggiunge: "Io sono una persona seria e responsabile, sono lo stesso che ha affrontato il periodo più duro della pandemia, adottando misure per primo nel mondo occidentale. Sono quello - prosegue Conte - che ha portato in Italia 209 miliardi per il Pnrr, che ha elargito, per il mantenimento del tessuto imprenditoriale e sociale, 130 miliardi a famiglie e imprese. Con le nostre misure un milione di cittadini sono stati sottratti alla povertà".

"Parleremo a loro - prosegue Conte - parleremo ai giovani che non hanno garanzie per il futuro. Le donne in questo momento hanno grandi difficoltà per avere dei figli. Un congedo paternità oggi è solo di 10 giorni, se lo allunghiamo - propone - la madre potrà avere la garanzia che ci sarà anche il papà ad affiancarla nella responsabilità di crescere un figlio. Noi parleremo ai lavoratori professionisti, alle partite IVA, ai commercianti, artigiani, piccoli imprenditori, a tutti coloro che ogni giorno devono sbarcare il lunario per poter arrivare a fine mese. I cittadini avranno la garanzia che gli impegni che noi prenderemo, guardandoli negli occhi, saranno mantenuti".