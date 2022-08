Elezioni 2022, Conte: "Vertici Pd hanno tradito" - Video

''Il metodo del tradimento lo rimando al mittente... Qui chi ha tradito sono i vertici del Pd... Io parlo anche con tanti elettori del Pd e alla base vedo molto disorientamento". Lo ha detto Giuseppe Conte, leader di M5S, al Tg2post. "Hanno deciso di buttare a mare l'esperienza del Conte 2, un'agenda progressista avanzatissima in Europa, per un'agenda Draghi che non sanno spiegare cosa sia... Non c'è all'orizzonte nessuna possibilità di lavorare con questi vertici del Pd". (immagini raiplay.it)