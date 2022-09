Elezioni 2022, Cremlino: "Forze costruttive e obiettive sono benvenute"

I risultati delle elezioni in Italia "sono un affare esclusivamente interno", ma Mosca è pronta a "dare il benvenuto a tutte le forze politiche" che mostrino "un atteggiamento costruttivo" nei confronti della Russia. lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando l'esito del voto nelle elezioni politiche 2022.

"Questa è una questione esclusivamente interna, della Repubblica italiana. Noi siamo pronti a dare il benvenuto a qualsiasi forza politica che sia in grado di andare oltre il mainstream consolidato, pieno di odio per il nostro paese, e mostrare più obiettività e un atteggiamento costruttivo nei confronti del nostro paese ", ha detto Peskov ai giornalisti.

Capitolo guerra con l'Ucraina: Mosca assicura che "non è stata fino a ora presa nessuna decisione" di chiudere i confini della Federazione russa, per bloccare l'esodo (261mila uomini in pochi giorni, secondo fonti giornalistiche) dei russi reclutabili nel quadro della mobilitazione parziale. Peskov ha anche aggiunto che non sono stati neanche fatti passi per introdurre la legge marziale in alcune regioni del Paese. "Non so nulla di tutto questo", ha affermato Peskov, riferendosi alle notizie secondo cui Mosca avrebbe chiuso le frontiere il 28 se non addirittura già questa sera.