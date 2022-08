Elezioni 2022, da Si e Verdi documento per Letta con "punti imprescindibili"

E' ancora in fase di preparazione. Verdi: "Ci saranno alcune linee rosse per noi invalicabili", tra queste il no al nucleare

Un documento da presentare a Enrico Letta. Il testo è ancora in preparazione e sarà un documento congiunto di Sinistra Italiana e Verdi in cui verranno messi nero su bianco alcuni punti "imprescindibili" di programma, in vista delle elezioni politiche 2022 del 25 settembre. "Alcune linee rosse che per noi non possono essere superate", spiegano dai Verdi. E sul versante 'ecologista', una delle linee rosse resta il no al nucleare.

Insomma, seguendo il 'modello' Azione-Più Europa, anche i rossoverdi intendono presentare un documento a Letta su punti indispensabili. "Noi avevamo già presentato un testo in 9 punti che ora amplieremo", spiega chi sta lavorando al documento. In attesa dell'incontro con Letta che, al momento, non è ancora stato fissato.

Il documento di Sinistra Italiana e Verdi verrà portato a mano, si fa sapere, nel caso si tenga l'incontro con il leader dem.