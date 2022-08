Elezioni 2022, D'Amato: "Candidatura? A disposizione di Letta"

L'assessore del Lazio: "Impegnati a lavorare per il 25 settembre"

"Sono a disposizione del segretario Letta". Alessio D'Amato, assessore alla Sanità del Lazio, si esprime così sull'ipotesi di una candidatura nelle file del Pd per le elezioni politiche 2022. "Siamo impegnati a lavorare per il 25 settembre, non escludo nulla, sono a disposizione del segretario Letta", dice a margine della presentazione a Roma del protocollo tra Asl Roma 1 e la Comunità di Sant’Egidio.

L'appuntamento offre anche l'occasione per fare il punto sulla situazione Covid nel Lazio: "Sta migliorando e la curva sta scendendo, avremo un agosto migliore di luglio".

Sulla quarta dose di vaccino, "somministriamo 10mila dosi al giorno, un dato sopra la media nazionale". L'assessore ricorda poi che "la campagna vaccinale proseguirà per tutto agosto e occorre essere pronti per il riavvio delle attività nelle scuole” e “attendiamo anche l’arrivo dei vaccini aggiornati".