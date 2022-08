Elezioni 2022, Di Maio: "Impegno Civico sarà la sorpresa, Calenda e Renzi due estremisti"

"Noi saremo la sorpresa di queste elezioni" politiche 2022. Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, fondatore di Impegno Civico, che intervistato dal 'Corriere della Sera' aggiunge: "Impegno Civico andrà oltre il 3% e ci sarà spazio per tutti quelli che vorranno correre nelle liste. Ci poniamo come coloro che intercettano il voto moderato, con un partito fatto di proposte, pragmatismo e concretezza".

Quanto alla novità del Terzo polo 'battezzato' ieri da Matteo Renzi e Carlo Calenda, per Di Maio "Calenda che dà lezioni di coerenza non è credibile. A novembre, a l’Aria che tira, diceva 'mi sono rotto di Renzi, il suo modo di far politica mi fa orrore'. Sono due estremisti".

Il titolare uscente della Farnesina parla anche del Movimento 5 Stelle: "Non credo ci possa essere compatibilità tra la coalizione progressista e il partito di Conte, che ha scelto l’autodistruzione", dice, in merito al rapporto con il Pd. Quanto alla mancata candidatura di Di Battista, Di Maio sottolinea: "Conte sta coronando il suo sogno, distruggere quel che era rimasto del M5S. Lui e Grillo passano il tempo a litigare sul secondo mandato, sul simbolo, sulle Parlamentarie. Con colpevole ritardo Grillo si è accorto che Conte gli sta distruggendo il M5S".