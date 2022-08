Elezioni 2022, domani 'Il punto di vista di Follini': "Gli 'abiti giusti' per centrodestra e centrosinistra"

Il centrodestra affini l'arte di governare, il centrosinistra dismetta il doppiopetto ministeriale. E' la riflessione di Marco Follini, che, nel suo consueto 'Punto di vista', che sarà pubblicato integralmente domani sull'agenzia e sul sito dell'Adnkronos, si chiede quale dei due schieramenti "arriverà prima a sfilare coi vestiti giusti".

"Dovessimo prendere sul serio i sondaggi - spiega - verrebbe da dire che si apprestano quasi tutti a cambiare, o addirittura a capovolgere, il loro mestiere e le loro abitudini. Infatti, il partito, e la leader, che sembrano predestinati alla vittoria vengono dai territori della protesta. Mentre il partito, e il leader, che sembrano avviarsi all'opposizione hanno alle spalle una lunga consuetudine di governo. Così, per gli uni si tratterebbe ora di dismettere i panni della denuncia troppo facile e demagogica per indossare abiti governativi assai più consoni e castigati. E per gli altri, all’opposto, di appendere nell'armadio il doppiopetto ministeriale senza sentirsene troppo denudati".