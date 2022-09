Elezioni 2022, è ufficiale: Umberto Bossi non entra in Parlamento

Dopo 35 anni trascorsi in Parlamento il fondatore della Lega Umberto Bossi non sarà in Parlamento. Era il primo nella lista proporzionale del Carroccio per la Camera a Varese, dove però il partito non ha ottenuto alcun seggio.

"Ora si parla di un congresso straordinario della Lega. Ci vuole. Io saprei chi eleggere come nuovo segretario. Ma per adesso non faccio nomi". Lo scrive Roberto Maroni in un intervento pubblicato sul 'Foglio'.