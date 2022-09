Elezioni 2022, exit poll Rai: Fdi primo partito

Alla Camera Fratelli d'Italia è in testa con il 22-26% e il Pd è al 17-21%, al Senato Fdi è al 22-26% e il Pd è al 17-21%

Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, in base al primo Exit poll di Consorzio Opinio Italia per Rai (riproduzione riservata), con una copertura del campione dell'80%, alla Camera Fratelli d'Italia è in testa con il 22-26% e il Pd è al 17-21%.

Alla Camera la coalizione di centrodestra è in testa con il 41-45% mentre quella di centrosinistra è al 25,5-29,5%. Al centrodestra vanno 227-257 seggi mentre al centrosinistra vanno 78-98 seggi. Al Movimento 5 Stelle vanno 36-56 seggi e al terzo polo 15-25 seggi. Non prende nessun seggio Italexit mentre 3-5 seggi vanno alle altre liste.

Al Senato Fratelli d'Italia è al 22-26% e il Pd è 17-21%, il Movimento Cinque Stelle al 13,5-17,5%, Lega 8,5-12,5%, Azione-Italia Viva 6,5-8,5%, Forza Italia 6-8%, Alleanza Verdi e Sinistra 3-5%, +Europa 2,5-4,5%, Italexit per l'Italia 0,5-2,5%, Noi Moderati 0,5%-2,5%, Impegno Civico-Centrodemocratico 0-2%, altre 4-6%.

Al Senato la coalizione di centrodestra è al 41-45% mentre quella di centrosinistra è al 25,5-29,5%. Al centrodestra vanno 111-131 seggi mentre al centrosinistra vanno 33-53 seggi. Al Movimento Cinquestelle 14-34, mentre ad Azione-Italia Viva 4-12, ad altre 3-5.