Elezioni 2022, fact checking Letta su Fdi e Pnrr: "Ecco i voti in Ue, mai a favore"

Il segretario del Pd, dopo il botta e risposta ieri con Giorgia Meloni, posta su twitter i dati di Open Polis: Fratelli d'Italia non ha mai sostenuto il Next Generation tranne nella votazione del 15 dicembre 2020 che "non era comunque tra le più rilevanti".

"A proposito di ieri, ecco nero su bianco la verita sui voti del partito di Giorgia Meloni sul Pnrr. Non lo volevano, semplicemente. #LettaMeloni #FollowUp. #Scegli". Lo scrive Enrico Letta su twitter, dopo il botta e risposta ieri con la presidente Fdi sul Next Generation Ue nel confronto sul sito del Corriere.

Letta ha postato i dati raccolti da Open Polis sulle votazioni in Ue da cui emerge che "con l'eccezione del voto del 15 dicembre 2020, che non era comunque tra i più rilevanti, Fratelli d'Italia non si è mai espressa con favore quanto a Next Generation Ue e Recovery Plan".