Elezioni 2022, Fittipaldi: "Giorgia Meloni mi ricorda Alain Prost"

Che pilota potrebbe essere Giorgia Meloni? "Un pilota molto strategico, come Alain Prost, che non a caso era soprannominato 'il professore'". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l'ex pilota di F1 candidato alle prossime elezioni con Fratelli d'Italia Emerson Fittipaldi, che oggi è intervenuto alla trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. "L'idea di farmi candidare è nata da un mio amico della Lega, voglio fare molto per lo sport". Le piacerebbe fare il ministro dello Sport in caso di vittoria del centrodestra? "Molto, lo sport è cultura per me. Ma non ne ho parlato con la Meloni", ha spiegato Fittipaldi.