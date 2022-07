Elezioni 2022, Gelmini a Calenda: "Io ci sono, vediamoci"

"Ho letto il manifesto di Azione. Europeismo e atlantismo, infrastrutture, Pnrr, industria 4.0, revisione del reddito di cittadinanza. È l’agenda Draghi ed è quello che serve all’Italia. Carlo Calenda io ci sono, vediamoci". Lo ha scritto su Twitter Maria Stella Gelmini. Alla ministra, ormai ex Forza Italia, ha subito replicato il leader di Azione sempre via Twitter: "Con grande piacere".

Oggi Calenda ha presentato il Patto repubblicano di Azione e +Europa. "Non è aperto a chi ha fatto cadere Draghi, contiene tutti i punti su cui Lega e 5 stelle hanno fatto cadere Draghi. Azione è nata con l'obiettivo di cancellare politicamente i 5 stelle, quindi no a chi ha fatto cadere Draghi e non condivide questo programma" ha scandito, precisando: "Condividiamo i principi dell'agenda Draghi. Ma nessuno la chiami agenda Draghi perché noi ce l'avevamo prima di Draghi".

Quanto a Forza Italia, "è entrata a pieno titolo nell'area populista e sovranista anti europeista e anti atlantista. Non è un caso che Draghi sia stato fatto cadere da tutti i partiti filo putiniani".