Gina Lollobrigida sarà candidata al Senato, alle elezioni politiche 2022, come capolista di Italia Sovrana Popolare. A confermarlo all'Adnkronos è il suo avvocato, Antonio Ingroia, leader di Azione Civile e Uniti per la Costituzione. Ingroia spiega che la Lollo, 95 anni, sarà capolista in diverse circoscrizioni: "In quella del Lazio con Latina, nella Sicilia orientale (Catania, Messina, Taormina) e poi nel Veneto".