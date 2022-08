Elezioni 2022, Giobbe Covatta e Pippo Civati candidati con Verdi-Si

Giobbe Covatta si candida con i Verdi. Lo ha annunciato il portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, aggiungendo che all'alleanza elettorale con Sinistra italiana, darà una mano anche Pippo Civati, l'ex deputato del Pd e fondatore di Possibile, che andrà a unirsi a Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi, già presentati nei giorni passati.

"Con queste 4 candidature - ha dichiarato Bonelli - vogliamo rappresentare quell'Italia che oggi è invisibile e dare una risposta a quei giovani che ci dicono di fare qualcosa per la crisi climatica. Quella crisi che non viene affrontata da Calenda, Salvini o Meloni che sono uniti per dire sì al nucleare e che, in realtà, vogliono mettere le mani nelle tasche degli italiani invece di affrontare la grande questione legata alle energie rinnovabili. Va detto chiaramente: sole e vento, sono fonti gratuite ed è per questo che non lo vogliono".