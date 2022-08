Stretta finale per le liste di Fdi. Giorgia Meloni avrebbe dato l'ok per il 'ritorno' di Raffaele Fitto: l'ex ministro azzurro e l'attuale eurodeputato e co-presidente di Ecr, gruppo parlamentare dei Conservatori a Bruxelles, apprende l'Adnkronos, di cui la leader di via della Scrofa è presidente, correrà come capolista del proporzionale alla Camera nella sua Puglia, nel collegio Lecce-Brindisi.