Elezioni 2022, il sociologo: "Temo forte astensione tra i giovani"

"Sul voto di settembre c'è grande indecisione da parte dei ragazzi. I giovani costituiscono circa un terzo di coloro che sono incerti su chi votare. D'altra parte la campagna elettorale non è ancora entrata nei temi a loro cari, come il lavoro, il caro energia, l'università, l'Erasmus. Ho comunque la sensazione e il timore che l'astensione giovanile sarà maggiore di quella degli adulti. Sono molto pochi i ragazzi interessati alla politica fatta dai partiti, eppure sono tanti coloro che fanno volontariato e svolgono attività di impegno civico. La politica non riesce più parlare ai giovani e infatti solo l'1% di loro è iscritto a un partito". Lo dice all'Adnkronos Michele Sorice, professore di sociologia alla Luiss, commentando, in vista delle elezioni del 25 settembre, come i giovani si rapportano alla politica e quanto si sentano rappresentati dai partiti.

"E' difficile dire - continua Sorice - per chi voteranno i giovani: da una parte sono molto attenti al tema dei diritti civili e quindi potrebbero optare per un voto progressista, dall'altra però chiedono anche maggiore sicurezza e legalità e potrebbero scegliere una forza di centrodestra. In ogni caso non si può parlare di giovani come un'unica categoria. Nel voto del 2018, per esempio, gli universitari hanno votato partiti di area progressista, mentre i giovani lavoratori hanno votato per la Lega. Le loro esigenze sono infatti diverse".