Elezioni 2022, Ilaria Cucchi: "Mia candidatura per battaglia di tutti"

La corsa per Sinistra Italiana e Verdi al Senato: "Intendo battermi per i diritti, non sarò sola come non lo sono stata in questi anni"

"Ho deciso di candidarmi con l’alleanza Verdi-Sinistra perché ho deciso di mettere la mia esperienza al servizio di tutti. Non sarò sola in questa battaglia come non lo sono stata in tutti questi anni: ci saranno tante persone e associazioni a sostenermi e a camminare con me. Questa non è la battaglia di Ilaria Cucchi, è la battaglia di tutti noi". Lo ha detto Ilaria Cucchi a al Parco degli Acquedotti a Roma in occasione della presentazione della sua candidatura al Senato con l'alleanza Sinistra Italiana-Verdi.

"Intendo battermi per i diritti di tutti, diritti nella giustizia, che deve essere al servizio del cittadino e non viceversa, diritti nella sanità, diritti di cui nessuno parla. L’uomo deve tornare a essere al centro di tutto".