Elezioni 2022, la provocazione di La Russa a Calenda

''Calenda propone un confronto televisivo a 4? E perché non ci mettiamo pure Conte? Anzi, io aggiungerei anche Fratoianni e Paragone... E propongo un campo sportivo'' per fare questo dibattito. Interpellato dall'Adnkronos Ignazio La Russa, tra i fondatori di Fratelli d'Italia, usa l'ironia per commentare la proposta lanciata da Carlo Calenda e fatta propria da Matteo Renzi, di fare un confronto in tv a quattro tra il leader di Azione, quello di Italia viva, Enrico Letta e Giorgia Meloni.