Elezioni 2022, La Russa: "Presidenzialismo? Vero problema è arrivarci"

"Credo che ora serva innanzi tutto di non minare il percorso per il presidenzialismo, poi ci si pensa a tutto il resto, serve evitare gli ostacoli". Ignazio La Russa, braccio destro di Giorgia Meloni, interpellato dall'AdnKronos sulle parole di Silvio Berlusconi, sulle necessarie dimissioni di Mattarella in caso di via libera la presidenzialismo, commenta in questo modo: "Capisco e apprezzo il concetto in generale" espresso dal leader azzurro - sottolinea - "ma il vero problema è arrivarci al presidenzialismo, tutto il resto passa in secondo ordine".