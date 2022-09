Elezioni 2022, Letta a Calenda: "Dice che sono strabico? Io non l'ho visto"

"Io strabico? Chi lo detto, Calenda? Io non l’ho visto". Risponde con ironia, Enrico Letta, al leader del Terzo polo Carlo Calenda che ieri, durante il suo intervento all’apertura della campagna elettorale di Azione-Italia Viva-Calenda, ha detto di lui 'non ha gli occhi di tigre, è strabico'. Il segretario del Pd è intervenuto al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio.

"Enrico, il Paese che descrivi non è quello, va riappacificato e non diviso a martellate. Quello che stava succedendo con lo spirito repubblicano di Draghi. Quella di Letta è una strategia folle, il Cln senza i 5 stelle ma con i sosia dei 5 stelle, la continuazione dei Bertinotti, Turigliatto, Pecoraro Scanio, la maledizione della sinistra che non governa", le parole di Calenda.