Elezioni 2022, Letta a Salvini: "Partita tutta da giocare"

"Abbiano davanti tre settimane in cui gli indecisi sono al 40%, i giovani non hanno ancora deciso cosa andare a votare, è una partita tutta da giocare". Lo ha detto il segretario del Partito democratico Enrico Letta dopo l'incontro con il sindaco di Milano Giuseppe Sala a Palazzo Marino, in merito alle affermazioni rilasciate durante la giornata di ieri dal leader della Lega Matteo Salvini sul vantaggio del centrodestra nei sondaggi per le prossime elezioni del 25 settembre 2022.

"Come si è visto - continua Letta - anche in tante altre elezioni in Italia, sono le ultime settimane quelle decisive motivo per il quale le voglio cominciare da Milano accanto a un’esperienza così positiva come quella di Beppe Sala".

"Stiamo cercando di essere in grado di costruire un'alternativa vera al centrodestra", ha affermato ancora Letta. "I numeri - ha continuato il leader del Pd - dicono che anche a partire dai collegi uninominali, penso per esempio a Milano, o li vinciamo noi o li vince il centrodestra. Questa legge elettorale crea un'alternativa binaria: o il centrodestra o il centrosinistra". Letta ha concluso dicendo che sia lui che il Pd sono "molto concentrati sulla proposta che faremo nel parlare con le persone e dire che l'unica alternativa veramente vincente al centrodestra di Meloni e Salvini è il nostro centrosinistra".

"Il Pd è su Tik Tok, abbiamo deciso di farlo non in modo ridicolo ma in modo serio, perché Tik Tok è una cosa seria", ha detto poi Letta in merito alla recente iscrizione del Pd sul social network cinese. "Abbiamo deciso di farlo - ha sottolineato - con Alessandro Zan, che ieri ha fatto un’uscita su Tik Tok che è stata un successo enorme. Questo social media non è solo un luogo di cabaret o di varietà ma una piattaforma in cui si parla con persone, i più giovani, che vogliono sentire degli impegni seri e chiari".

"I sondaggi dicono che stiamo per stravincere", ha detto ieri Salvini, durante un punto stampa davanti alla Statale di Milano, commentando gli ultimi sondaggi che vedono il Movimento 5 Stelle raggiungere il Carroccio. "Il centrodestra avrà due terzi dei seggi. Quindi il M5S e Pd sanno che perdono", ha aggiunto. "A me interessa che il centrodestra vinca, quanto prendono M5S e Pd mi interessa men che zero. Io ho voglia di governare questo Paese", ha aggiunto Salvini.