Elezioni 2022, Letta: "Meloni come Orban"

"Meloni dice che la stampa è insufflata e dice cose non vere su di lei. La dice lunga e non è una novità, è una cosa tipica della destra in cui il capro espiatorio e il vittimismo sono caratteristiche tipiche. Normalmente sono la grande finanza internazionale, l'establishment e poi la stampa internazionale". Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd.

"Non è diverso da quello che fa Orban costantemente, racconta una cospirazione contro gli ungheresi additando i corrispondenti della stampa internazionale come colpevoli, indicando persone fisiche fuori dal Paese come responsabili delle difficoltà nelle quali si trovano -ha spiegato il segretario del Pd-. Noi non faremo sì che l'Italia diventi come l'Ungheria di Orban e che l'Italia faccia passi indietro".